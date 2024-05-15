الدبيبة لـ “فون دير لاين”: على الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم اللازم لليبيا في ملف الهجرة

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن على التكتل تقديم الدعم اللازم وتفعيل اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية المبرمة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر وهو أساس للتعاون بشأن ملف الهجرة.

واجتمع الدبيبة والوفد المرافق له، في مقر الاتحاد الأوروبي، اجتماعا مع فون دير لاين، لمتابعة عدد من القضايا المشتركة بين الاتحاد وليبيا.

وتركّزت المحادثات حول متابعة ملف الهجرة غير النظامية والتعاون في مجالات الطاقات المتجددة.

وقالت مكتب الدبيبة، إن فون دير لاين رحّبت بالتقدم المحقق في مجال الهجرة غير النظامية وتطور التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا الملف، مشيدة بالتعاون بين مالطا وإيطاليا وليبيا في تحديد مسارات إمدادات الطاقة المستهدف إنتاجها من الطاقة البديلة.

وذكر المكتب، أن فون دير لاين أشادت بالمؤتمر الدولي للهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده في طرابلس منتصف يوليو القادم بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة.

الدبيبة: التعاون مع أوربا في ملف الطاقة مهم

وأضاف المكتب، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية شدد على ضرورة زيادة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الطاقة البديلة لأهميته لدولة ليبيا وكذلك للاتحاد الأوروبي.

وفي أثناء الزيارة لمقر الاتحاد الأوروبي التقى الدبيبة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحث الجانبان عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكّد رئيس الحكومة منتهية الولاية، ضرورة بناء شراكة اقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه من الدول، لتكون نواة للاستقرار والاستثمار في ليبيا، والتركيز على الملفات الأساسية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.