الحكومة الليبية: غرفة الطوارئ الأمنية أنهت عملها بـ “احترافية” في الجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، إن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي أنهت مهمتها بـ “احترافية وسرعة في الأداء”.

وقالت الحكومة، إن الغرفة أنجزت جميع الأعمال الموكلة إليها خلال فترة وجيزة، ضمن الخطة الأمنية التي أقرّها، اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية، بتاريخ 27 أبريل الماضي.

ويترأس الغرفة اللواء صلاح هويدي رئيس جهاز البحث الجنائي، وعضوية عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة وإشراف النيابة العامة.

ووفقا للقرار، فقد كُلّفت الغرفة الأمنية بالعمل على بسط الأمن في المنطقة، والقضاء على جميع الظواهر السلبية فيها.

الحكومة الليبية: الغرفة أكملت أهدافها

وأضافت الحكومة الليبية، إن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي أنجزت مهمتها بشكل احترافي وسرعة في الأداء، ما مكنها من تحقيق كامل الأهداف المرجوة من تشكيلها.

وعرضت الحكومة الليبية صور ضوئية لـ “مذكّرة أولية” من نيابة الكفرة الابتدائية موجّهة إلى النائب العام حول الأعمال التي أنجزتها غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي.

واشتملت المذكرة على أعمال الغرفة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية من بينها تحرير 289 مهاجرا غير شرعي كانوا محتجزين في سجون سرية في الكفرة وتازربو.

كما اشتملت المذكرة على عمل غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي إزاء الظواهر السلبية وكذلك حصر النازحين من دولة السودان في الكفرة وغيرها من القضايا الأخرى، والتي من بينها شرب وحيازة الخمر والسلاح دون ترخيص وعمليات تزوير لمستندات رسمية.