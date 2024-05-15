البيوضي: تصريحات باتيلي تعكس فشله وتواطؤه مع الفساد

أدلى سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، بتصريحات حادة تتناول أداء المبعوث الأممي المستقيل، عبدالله باتيلي، معتبراً أن الأخير قد فشل في مهمته التي جاء من أجلها. وانتقد البيوضي باتيلي لترويجه أوهاماً وتأخيره الحل السياسي في البلاد.

وتساءل البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” ، عن سبب تجاهل باتيلي لملفات الفساد عندما كان يشرف على هيئة البعثة الأممية في ليبيا، كما استنكر تشبيهه الدولة بالمافيا في تصريحاته الأخيرة، مشيراً إلى أن الفساد لم يكن خافياً على أحد.

واتهم البيوضي باتيلي بتوفير الحماية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية التي وصفها بالفاسدة، وبمحاباة رئيسها ودعمه بالبيانات أمام مجلس الأمن الدولي. كما حمّل البيوضي باتيلي المسؤولية عن ضحايا انفجار السد في درنة، والذي نسبه إلى الفساد والإهمال.

وأعرب البيوضي عن انعدام ثقة الليبيين في المجتمع الدولي طالما استمر في إرسال مبعوثين على غرار باتيلي. وأكد أن الشعب الليبي سيتحرك في الوقت المناسب بناءً على مسارات التاريخ، مشيراً إلى وعي الليبيين الكبير بواقعهم.

وأشار البيوضي إلى الغضب المتصاعد ضد سلطات الأمر الواقع التي اعتادت النهب والتدليس، معتبراً أن هذا الغضب يتغذى من مواقف الأمة وسيؤدي حتماً إلى انفجار في وجه السلطات.

وفيما يتعلق بالاحتفاء بجسر وادي الأثل، أوضح البيوضي أن هذا الاحتفاء ليس مرتبطاً بإنجاز حكومي لأي سلطة، بل هو إعلان عن نهاية مأساة لأهل الجبل بعد سنوات من المعاناة بسبب السيول والانجرافات. ودعا إلى مراعاة مشاعر الأهالي ومباركة تحقيق هذا الإنجاز.