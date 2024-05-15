البرغثي: يجب تقليص البعثات الدبلوماسية لتخفيف العبء الاقتصادي

أكد مُحمَّد البرغثي، وزير الدفاع الأسبق، على ضرورة إعادة النظر في البنية الدبلوماسية للدولة الليبية، مشيرًا إلى أن العدد الهائل للبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة الليبية – البالغ أكثر من 140 بعثة – ليس مجرد سبب للاعتزاز، بل هو عبء ثقيل على موارد الدولة.

وأوضح البرغثي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك عددًا كبيرًا من هذه البعثات موجودة في دول لا تربطها بليبيا أية مصالح سياسية أو اقتصادية، مما يستدعي التفكير في تقليص عددها لتوفير الموارد المالية اللازمة للبعثات الأكثر أهمية والتي تعزز مكانة ليبيا في المحافل الدولية.

وأشار البرغثي إلى أن هذه الخطوة ليست سهلة، وإنما يتطلب الأمر تقديم جهود مشتركة وتعاونية من قبل السلطات المختصة، مُحذرًا في الوقت ذاته من تأثيراتها السلبية على بعض المهام الدبلوماسية الحيوية كبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير السابق عن استغرابه من عدم استغلال المسؤولين للتطور التكنولوجي في تسهيل عملية الاتصال بين الليبيين في الخارج ووزارة الخارجية في طرابلس، مشددًا على أهمية الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحقيق تواصل فعّال وسريع يلبي احتياجات الشعب الليبي في مختلف أنحاء العالم.