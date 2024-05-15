الأهلي طرابلس والنصر في نهائيات كأس ليبيا لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

تأهل فريقا الأهلي طرابلس والنصر إلى مرحلة الدور قبل النهائي من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة بفوزه على فريق الشباب العربي بنتيجة 74-48 ليكون في صدارة المنطقتين الغربية والشرقية.

ومع تصدره للتصفيات المنطقة الغربية في منافسات كأس ليبيا لكرة السلة سيلاقي في المواجهة القادمة ثاني ترتيب المنطقة الشرقية فريق المروج مطلع شهر يوليو القادم بقاعة طرابلس الكبرى.

وتصدر فريق النصر فرق المنطقة الشرقية بفوزه على المروج بقاعة نادي الهلال بنتيجة 104 مقابل 56.

في حين سيتنافس فريق النصر والشباب العربي بمجمع سليمان الضراط مطلع يوليو المقبل.

والمتأهلون من جولة النصف النهائي الأول والثاني يستواجهون في نهائي كأس ليبيا الذي سيقام في شهر يوليو بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

الاستعداد للدوري الممتاز لكرة القدم

وفي سياق آخر، يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم لإطلاق موعدا لإقامة مباريات الأسبوع 17من إياب الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الأولى يوم الأحد القادم، وذلك بإقامة ثلاث مباريات الساعة 16:30 مساء حيث يستقبل في المواجهة الأولى فريق الأنوار الصداقة بملعب الأبيار .

في المواجهة الثانية يستضيف الأهلي بنغازي فريق الصقور بملعب شهداء بنينا، و في آخر مباريات الأحد يحل المروج ضيفاً على التعاون في ملعب أجدابيا .

وتختتم مباريات الجولة 17 يوم الإثنين بإقامة مباراتين إذ تجمع الأولى الأخضر والتحدي بملعب البيضاء، و في المباراة الثانية يستقبل النصر جاره الهلال بملعب شهداء بنينا .