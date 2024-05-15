“إحياء ليبيا” يدعم جهود “أعيان سوق الجمعة” لتحقيق المصالحة

أعلن تكتل “أحياء ليبيا”، بقيادة السياسي والمرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور عارف النايض، ترحيبه بمجهودات أعيان سوق الجمعة الأفاضل في المصالحة بين شبابها ومساعي عودة أبنائها، بغية لمّ الشّمل وتعزيز التّآخي والتّرابط.

وذكر التكتل، في بيان، اليوم الأربعاء: “نسأل الله أن تعود هذه المساعي الحميدة على عاصمتنا العزيزة طرابلس، وعلى بلادنا الحبيبة ليبيا بالأمن والاستقرار”.

وأضاف: “نأمل في أن تنجح كل الجهود المماثلة في كلّ ربوع ليبيا، وأن نصل إلى مصالحة وطنيّة شاملة، وعودة جميع المهجّرين والنّازحين إلى مدنهم وأهاليهم وإطلاق سراح المساجين ورفع المظالم وجبر الضّرر، وكلّ الخطوات التي تبني الثّقة”.

وتابع: كما نأمل في إعادة المحبّة والمودّة بين أبناء الشّعب الواحد، فليبيا اليوم في حاجة إلى كلّ شبابها، وإلى وحدة الصّف، حفاظا على سيادة ووحدة وازدهار الوطن.. حفظ الله ليبيا وأهلها”.

الانتخابات تمنعها طبقة

وفي وقت سابق، أكد “النايض”، أن هناك طبقة سياسية في ليبيا تحرم الشعب من الاستحقاق الانتخابي، فالمواطنون لم ينتخبوا رئيسا لهم منذ 2011، معربا عن أمله في أن تتشكل حكومة تكنوقراط مصغرة قريبا، تقود ليبيا للانتخابات التي طال انتظارها.

واستنكر حينها استمرار البرلمان ومجلس الدولة في ممارسة أعمالهما، على الرغن من أن الأول مرت تسع سنوات على انتخابه.. والثاني وصل 11 عاما.

كما حذر رئيس التكتل من مخالفة الحاكمين لوعودهم بشأن تشكيل حكومة بشكل عاجل، لافتا إلى أن الشعب لن يصبر عليها طويلاً؛ ولن تكون العواقب سليمة على بلد مزقته الحروب والخلافات.