أنشيلوتي: نحن في أفضل حال.. ونستعد بشكل جيد لنهائي “ويمبلي”

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يفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، قائلا إن الفوز 5-0 على ألافيس، يوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني كان بمثابة استعداد لمباراة ويمبلي.

ريال مدريد، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني الـ 36 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بايرن ميونيخ، في أفضل حالاته وفقًا لأنشيلوتي، الذي يريد تحقيق أقصى استفادة من مبارياته المتبقية.

وقال أنشيلوتي: “هذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع والديناميكيات الجيدة والتحفيز واللعب الجيد.. يتبقى أسبوعان.. الآن سنستريح لبضعة أيام وسنقوم ببعض العمل البدني في الأسبوع المقبل.. في المباراة الثانية”.

وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: “سنقوم بعمل خططي في الأسبوع المقبل.. بالنسبة لي كمدرب، هذا هو أفضل موسم.. كان الفريق رائعًا، وفزنا بلقب الدوري عن جدارة.. نحن في وضع حرج، لكن علينا أن نواصل التقدم لأننا لم نلعب أهم مباراة بعد”.

ويملك ريال، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ يناير، 93 نقطة من 36 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو ما أرجعه أنشيلوتي إلى المواهب الشابة في الفريق.

وقال المدرب الإيطالي: “هذا الفريق لديه الكثير من المواهب.. شباب يتمتعون بجودة عالية.. لديه الفرصة للاحتفال بعصر في المستقبل، بالنظر إلى قيمة الشباب لدينا”.

أنشيلوتي ومستقبل كروس

وتحدث أنشيلوتي أيضًا عن مستقبل لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، الذي عاد إلى منتخب بلاده بعد غياب دام ثلاث سنوات وسينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم.

وقال: “في الوقت الحالي، نحن لسنا قلقين بشأن ما سيفعله، لا أنا ولا النادي ولا توني.. حتى الأول من يونيو، هذه مسألة ثانوية.. نحن الآن نفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “الكرة الذهبية لكروس؟ حسنًا، أي شيء يمكن أن يحدث.. إذا فاز بدوري أبطال أوروبا واليورو.. أعتقد أنه يمكنه تحقيق الثنائية.. يمكن لألمانيا الفوز مع كروس”.