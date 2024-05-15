أسعار النفط تنتعش بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

حققتْ أسعار النفط ارتفاعًا في جلسة تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بانخفاض المخزونات الأميركية، وقُرب صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية.

أسعار الخام التي سجلتْ انخفاضًا متباينًا خلال الأسبوع الماضي، سجلت اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظ، إذ جرى تداول خام برنت عند مستوى 83 دولاراً بعد أن تراجع بـ 1.2% خلال جلسة تعاملات الثلاثاء، في حين جرى تداول الخام الأمريكي فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط تنخفض

بدوره كشفَ معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

من جهته أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.

وفي جلسة تداول الثلاثاء، جرى تداول خام برنت في حدود 83 دولارا للبرميل، مسجلاً 83.25 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي 79 دولارًا للبرميل.