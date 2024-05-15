أسامة حماد يلتقي برؤساء لجان مجلس النواب للتباحث حول العديد من القضايا

أخبار ليبيا 24

التقى أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، رؤساء اللجان بمجلس النواب، للتباحث حول عدداً من الملفات المهمة في مجالات الطاقة والاقتصاد والشؤون الخارجية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، كل من رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية السيد عيسى العريبي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد يوسف العقوري، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار السيد بدر النحيب.

أبرز ما جاء في الاجتماع

وخلال اللقاء، بحث حماد مع رئيس لجنة الطاقة، ملف عمليات المبادلة بين النفط الخام مقابل توريد المشتقات النفطية وأثرها على الدولة الليبية، ومدى الاستفادة المحققة منها، بالإضافة إلى تفعيل وصيانة مصافي تكرير النفط الخام، لتوفير قيم المبادلة إذ أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على توفير المحروقات لكل المواطنين في الشرق والغرب والجنوب؛ باعتبارها أبسط الحقوق لكل المواطنين، والعمل على تفعيل دور الرقابة على الحدود بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، للحد من ظاهرة التهريب وقيام كل الأطراف بواجباتها تجاه المواطن.

في حين بحث رئيس الوزراء، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية أوضاع السفارات الليبية بالخارج، و تخفيض عدد العاملين بها بنسبة 40‎%‎ ، حفاظاً على المال العام إذ أكد حماد على ضرورة العمل على التخفيض في عدد السفارات والقنصليات بالدول التي لا يوجد بها جالية ليبية، أو تبادل اقتصادي معها بالإضافة إلى مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية، بعد اعتماد الميزانية المقدمة من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب.

وبحث رئيس الوزراء، مع رئيس لجنة الاقتصاد، مستجدات وآثار القرار الأخير من مجلس النواب حول فرض ضريبة على الدولار وتأثيراته على المواطنين، إذ أكد حماد بأن الحكومة تعمل على التخفيف من وطأة غلاء الأسعار وارتفاعها عبر توفير السلع الأساسية بسعر مدعوم لكافة المواطنين.