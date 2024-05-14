26 مليار دينار.. نفقات ليبيا في إبريل 2024

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم الإنفاق في ليبيا في إبريل 2024 نحو 26 مليار دينار، تركز معظمه في بند المرتبات بقيمة تجاوز الـ 20 مليار دينار.

جاء ذلك في بيان لحجم الإيراد والإنفاق في شهر أبريل أصدره المصرف المركزي.

المصرف بيّن أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغ 20.4 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق على النفقات التسييرية نحو 1.1 مليار دينار.

في المقابل ذكر المصرف المركزي، أنّه لم يجري إنفاق أي مبلغ على التنمية. وأوضح المصرف المركزي، أن النفقات على الدعم بلغت 3.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق على الطوارئ (صفر).

وذكر المصرف، أنّه جرى إنفاق 983 مليون دينار على المؤسسة الوطنية للنفط، بينما لم ينفق أي مبلغ على الشركة العامة للكهرباء.