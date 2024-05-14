وزارة الطيران: إغلاق مؤقت لمطار بنينا يوم الخميس للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة”

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية عن إغلاق مؤقت لمطار بنينا يوم الخميس المقبل، بهدف إفساح المجال أمام العروض الجوية التي ستقام احتفالا بمناسبة الذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة” ضد الجماعات المتطرفة.

وقالت الحكومة الليبية: إن “وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية تعلن عن إغلاق مؤقت لمطار بنينا الدولي في بنغازي يوم الخميس الموافق 16 مايو من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً”.

وأضاف: أن “إغلاق مطار بنينا يأتي لإقامة العرض العسكري المهيب بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الكرامة وإفساح المجال للعروض الجوية”.

عرض عسكري بمطار بنينا

وتستعد القيادة العامة للقوات المسلحة لإقامة عرض عسكري احتفالا بالذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة” وهي العملية التي انطلقت في يوم 16 مايو 2014 ضد الجماعات المتطرفة.

وبدأت العمليات القتالية لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 16 مايو 2014، عندما شنت قوات الجيش الوطني والقوى المدنية المساندة لها مقار بعض الميليشيات المتطرفة من بينها “أنصار الشريعة” في بنغازي.

وفي ذلك الوقت اقتصر القتال في منطقة “سيدي فرج” والهواري” جنوب غربي بنغازي وهي منطقة كانت تحت سيطرة جماعة “أنصار الشريعة”.

وكانت مروحيات سلاح الجو الليبي ضمن الأعمال القتالية في ذلك اليوم البطولي.

وبعد سنوات من القتال استطاع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في تحرير بنغازي ودرنة وكامل المناطق من الجماعات المتطرفة.

وتحل الذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة” في وقت تشهد فيه بنغازي وجميع المناطق المحررة عمليات إعمار ضخمة، وذلك بفضل الاستقرار التي تحظى به بعد طرد تلك الجماعات المتطرفة.