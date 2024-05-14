همومة: غياب التواصل والثقة بين النواب الدولة يعرقل الحل

قال أحمد همومة، عضو مجلس الدولة، إن غياب التواصل والثقة بين مجلس النواب، و مجلس الدولة يعرقل تشكيل الحكومة الموحدة والمصادقة على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح همومة في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن التواصل منعدم حاليا بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن الانتخابات المقبلة والموازنة العامة، وأيضًا بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة، لافتا إلى أن نقص الثقة بين المجلسَيْن أدت إلى الجمود، لافتا إلى أن مجلس النواب يتصرف بشكل فردي دون احترام للنصوص الدستورية بضرورة عرض الميزانية على مجلس الدولة ثم إحالتها للنواب للمصادقة عليها.

وأضاف همومة أن مجلس النواب اتخذ العديد من القرارات في القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل فردي دون التشاور مع مجلس الدولة، لافتا إلى هذه الأمور جميعها أدت إلى صعوبة تحقيق التقارب بين المجلسَيْن وعدم القدرة على تحقيق عمل مشترك بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة موحدة.

وكان مجلس الدولة قد صوت في وقت سابق برفض قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب والمقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بسبب ما وصفه بـ مخالفتها لعدة بنود، إضافة إلى مخالفة القرار الصادر بشأنها للاتفاق السياسي، معتبرا أن تنفيذ قانون هذه الميزانية سيُسبب إشكاليات مالية كبيرة، وتشوها في الإنفاق.

وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق مشروع الميزانية العامة مع بعض الملاحظات، كتبويب الباب الثالث “باب التنمية” وتعديل القيم الماليه لبعض المراكز والمستشفيات في قطاع الصحة.

وطلب مجلس النواب، مراجعة عدة نقاط في القانون أهمها الأمور الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية، فيما أشار أعضاء اللجنة المالية والتخطيط والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة، وأن الاعتماد على أرقام سابقة أمر غير دقيق كون الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.