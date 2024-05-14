كلوب يشيد بشخصية ليفربول ووداع حار للجماهير خارج الانفيلد

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه أظهر شخصية رائعة هذا الموسم بعد تعادل فريقه 3-3 مع أستون فيلا في وداع الجماهير في آخر مباراة له خارج أرضه.

بدا ليفربول مستعدًا للحصول على النقاط الثلاث في مباراة كلوب قبل الأخيرة، حيث تقدم 3-1 قبل أن يسجل البديل جون دوران هدفين في الدقيقتين 85 و88 ليتقاسم الفريقان النقاط يوم الاثنين.

وداع كلوب

لم يحظ كلوب بالغناء فقط من قبل مشجعي ليفربول الذين أشادوا بفترة عمله التي استمرت تسع سنوات مع النادي، بل تلقى أيضًا تصفيقًا من جماهير الفريق المضيف أثناء توجهه إلى نفق ملعب فيلا بارك.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: “أعلم أن هذه هي المرة الأخيرة، ولكن لا أشعر بذلك”.

وبعد أن رفع ليفربول كأس الرابطة في فبراير، بدا وكأنهم قادرون على الفوز باللقب، لكن آمال الفريق تبددت بعد سلسلة من النتائج السيئة الشهر الماضي.

وبالنظر إلى موسمه، قال المدرب الألماني إن احتلال المركز الثالث لا يزال أمرًا يدعو للفخر. وأضاف: “بالنسبة لي، قصة الموسم هي أن اللاعبين يتمتعون بشخصية جيدة حقًا وموقف مثير، ولهذا السبب كنا هنا اليوم ولهذا السبب لدينا الآن 79 نقطة”.

وقال: “أنا لست سعيدًا بهذا الأمر، لكن من الواضح أنه كان علينا أن نقبل لمدة أسبوع أو أسبوعين أننا لا نستطيع أن نكون الأفضل أو ثاني أفضل فريق في الدوري، لكن هذا أساس جيد للمستقبل وهذا كل شيء”.

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون واندررز، يوم الأحد، وهي المباراة الأخيرة لكلوب على أرضه على ملعب أنفيلد.