مقتل حارسي سجن وهروب سجين في شمال فرنسا

أخبار ليبيا 24

قالت الشرطة في فرنسا إن اثنين على الأقل من حراس سجن فرنسيين قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن نصب رجال مدججون بالسلاح كمينا لسيارة سجن لتحرير سجين، ما أدى إلى عملية مطاردة واسعة النطاق.

ووقع الهجوم المنسق، الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا، حوالي الساعة التسعة صباحا بتوقيت فرينتش عند مركز تحصيل رسوم المرور في إنكارفيل بمنطقة أور بشمال فرنسا.

وقالت الشرطة إن النزيل الذي لم تذكر اسمه والمهاجمين لاذوا بالفرار.

مطاردة المجرمين

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن عملية مطاردة واسعة النطاق قد بدأت. وكتب على موقع X: “يتم استخدام كل الوسائل للعثور على هؤلاء المجرمين.. وبناء على تعليماتي، تم حشد عدة مئات من ضباط الشرطة والدرك”.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلين ملثمين يحملان بنادق ويحلقان بالقرب من سيارة دفع رباعي مشتعلة.

ويبدو أن سيارة الدفع الرباعي قد اصطدمت بمقدمة شاحنة السجن.

تصاعد الجرائم في فرنسا

وتصاعدت جرائم المخدرات في جميع أنحاء أوروبا، التي غمرتها الكوكايين في السنوات الأخيرة. كانت مرسيليا مركزًا لعنف العصابات في فرنسا، مع حرب عنيفة بشكل خاص بين عشائر الاتجار بالبشر.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن النزيل الهارب يدعى “محمد”.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، إنه يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وأن له علاقات بعصابة “السود” القوية في المدينة.