أخبار دوليةأرشيفالأخبارليبيا
أخر الأخبار

خان: المحكمة الجنائية الدولية رصدت 800 دليل حول الجرائم في ليبيا

خان: نعلن إطلاق خراطة طريق للعمل في ليبيا

14 مايو، 2024 5:01 م
0 2
خان
خان

أخبار ليبيا 24

أعلنَ كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إطلاق اللجنة خارطة طريق لعملها في ليبيا، تتضمن أربعة مسارات أساسية.

وبحسب خان؛ يتضمن المسار الأول التحقيق ومن المقرّر أن ينتهي بحلو العام 2025، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونًا مكثفًا مع السلطات في ليبيا.

خان
خان

خان: الجنائية الدولية جمعت 800 دليل

 

وتوقعَ خان خلال إحاطته الجنائية حول ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي أن اللجنة تجري زيارات إضافية من أعضاء مكتبي إلى طرابلس، لافتًا إلى أن اللجنة أجرت 18 زيارة إلى ليبيا، وقامت بجمع ما يزيد عن 800 دليل منها مواد مصوّرة وصوتية ومعلومات كأدلة جنائية

وأكدَ خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة تعتزم إنهاء التحقيقات في ليبيا حول الجرائم المرتكبة خلال العام المقبل، وأن اللجنة ستقدم طلبات لاستصدار أوامر قبض إضافية عبر مسارات التحقيق.

خان
خان

خان: أطلقنا استراتيجية جديدة

 

ولفتَ خان إلى أن المحكمة الجنائية حددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الجرائم في ليبيا، واعتبر خان أن فتح مكتب للجنائية الدولية في طرابلس سيساعد في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1970

وأضاف خان خلال إحاطته النصف سنوية أمام مجّلس الأمن الدولي: نحن لا نستعرض تقدمنا ولكننا نمضي قدمًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى نقطة فارقة في التقرير رقم 27 بشأن الحالة العامة في ليبيا.

خان
خان

 

 

 

 

الوسوم
14 مايو، 2024 5:01 م
0 2

المزيد من الأخبار

أدوية-إنفاق

إنفاق لدعم الأدوية… واقع صحي متردّي

14 مايو، 2024 3:00 م
أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس

أسامة الأزرق يحذر: مطالبنا أو الاعتصام

14 مايو، 2024 2:40 م
عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب

نصية: مقايضة النفط بالمحروقات مخالف للقانون وجريمة اقتصادية

14 مايو، 2024 2:27 م
مقتل حارسي سجن وهروب سجين في شمال فرنسا

مقتل حارسي سجن وهروب سجين في شمال فرنسا

14 مايو، 2024 2:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى