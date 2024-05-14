حماد يتابع مع المجلس البلدي أجدابيا مشاريع الإعمار بالمدينة

أخبار ليبيا 24

عقد أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، اجتماعاً موسعاً بعميد وأعضاء بلدية أجدابيا لمتابعة سيرعمل المشروعات المنفذة من قبل الحكومة في المدينة.

وحضر الاجتماع عددا من المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي ومنهم، سامي الضاوي وزير الحكم المحلي، ورؤساء الأجهزة والهيئات الخدمية المختلفة ؛ مصلحة التخطيط العمراني، والسجل العقاري بالمدينة، ورئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مصلحة أملاك الدولة.

وناقش الاجتماع بشكل معمّق، الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها المدينة، وشرح الوفد الأوضاع الخدمية في المدينة، بالإضافة إلى عرض نِسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية التي انطلقت بالبلدية، خاصة التي تتولاها وزارة الموارد المائية والتي حققت الكثير من الإنجازات، كذلك عرض نسب العمل بمخرجات الاجتماع الذي عُقد بمدينة أجدابيا خلال الأيام السابقة.

أعمال لجنة الإعمار في أجدابيا

وأكد العريبي في تصريحات صحفية سابقة خلال زيارته رفقة رئيس الحكومة لمدينة أجدابيا الأسبوع الماضي، “أن لجنة الإعمار مستمرة في أعمالها بالمدينة، حيث بدأت في الأشهر السابقة، في أعمال الصيانات الشاملة لعدد من المقرات الحكومية والأمنية، والمدارس، وإنشاء الجسور بالإضافة إلى رصف الطرق وتوسعتها.”

وتشمل عمليات التنمية الجارية في أجدابيا كافة القطاعات الخدمية، من تفعيل الرعاية الصحية الأولية، وتوفير نواقص العيادات بالمدينة وإجراء الصيانة الشاملة لعدد من العيادات، إلى توفير متطلبات تشغيل المختبرات والمعامل في المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء مركز للعلاج الطبيعي.