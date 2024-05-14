حماد يؤكد: “عجلة التنمية ستصل لمدينة الزنتان”

أخبار ليبيا 24

ضمن حرص الحكومة على تقديم كاف الخدمات لجميع المناطق في البلاد، اجتمع أسامة حماد رئيس الحكومة مع وفد من مدينة الزنتان ضمَّ أعيان وحكماء ومشايخ المدينة؛ لمناقشة أبرز القضايا التي تعاني منها البلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد بحث خلال الاجتماع عدداً من المشاكل والأزمات التي تعاني منها المدينة رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي وأكد على “أن مطالب الزنتان ستكون ضمن أولويات الحكومة”.

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة للجبل الغربي

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه سيقوم بزيارة مناطق الجبل الغربي، وذلك “لحصر كافة احتياجات المدينة عن كثب، ولمباشرة أعمال الإعمار وتوفير كل ما تحتاجه من الخدمات الضرورية.” مؤكداً أن عجلة الإعمار والتنمية لم تكن لتنجح لولا دعم القيادة العامة بتوفير البيئة الآمنة لعمل الحكومة وحرصها على نجاح كافة المخططات التنموية التي ترعاها الحكومة.

وأشاد خلال الاجتماع بالدور التاريخي لمدينة الزنتان، مّشيراً “أن الحكومة تعوّل على المدينة لجمع شتات الوطن وتوجيه المواطنين نحو المصالحة الشاملة، لما لها من أثر كبير في تحقيق الاستقرار.”

ومن جهته ثمّن الوفد كافة الجهود المبذولة من رئيس الوزراء والحكومة الليبية، والتي توجت بإنجاز عديد المشاريع الهامة بالشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار في كافة البلديات التي زارها وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.

وأبدى الوفد تطلعه لوصول عجلة الإعمار والتنمية إلى مدن ومناطق المنطقة الغربية بشكل عام، والجبل الغربي على وجه الخصوص.