ترحيل 10 مصريين عبر منفذ أمساعد البري

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق، اليوم الاثنين، ترحيل 10 مصريين بينهم 4 يحملون أمراضًا وبائية عبر منفذ أمساعد الحدودي مع مصر.

رسالة لمنفذ أمساعد

وأرسل لواء إبراهيم محمد لربد رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طبرق قائمة بأسماء المهاجرين العشرة إلى مدير منفذ أمساعد البري لغرض ترحيلهم إلى مصر عبر منفذ السلوم.

وأظهرت الرسالة وجود أربعة أشخاص يحملون أمراضًا وبائية، وفي اثنين آخرين من دون إجراءات.

تحرير مهاجرين

وقبل يومين، أعلن جهاز البحث الجنائي تحرير 46 مهاجرا من جنسيات مختلفة من الاحتجاز داخل مزرعة في منطقة باب الزيتون شرقي طبرق.

كما ألقت قوة العمليات الأمنية في طبرق القبض على مصري مطلوب لدى السلطات المصرية في عدد من القضايا. وفور القبض عليه قامت قوة العمليات بتسليمه إلى السلطات المصرية بمنفذ السلوم بالتعاون مع مديرية أمن منفذ أمساعد البري.

وصرّح مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لـ “أخبار ليبيا 24″، قائلًا: “إن عملية القبض جاءت إثر ورود معلومات إلى وحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تفيد بجود شخص مصري الجنسية يمتهن تهريب البشر، مطلوب لدى السلطات الأمنية في بلاده في عدة قضايا”.

وفي أواخر إبريل الماضي داهمت عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طبرق بالتعاون مع مديرية أمن بئر الأشهب أحد مخازن الهجرة غير الشرعية.

وفي أثناء مداهمة المخزن الواقع في جنوب بئر الأشهب نجحت عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في أثناء المداهمة، في ضبط 35 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 20عاما.