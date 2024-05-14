باتيلي: احتكار السياسة والتمويل الخارجي يعرقلان السلام في ليبيا

قال عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي، المستقيل، إن التوصل إلى حل للأزمة الليبية يبدو مستحيلاً إذا استمر اللاعبون الرئيسيون في احتكارهم للعملية السياسية.

وأوضح باتيلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القادة الانتقاليين في ليبيا قد انشغلوا في التنافس بدلًا من التركيز على استقرار البلاد، لافتا إلى أن هذا الأمر يظهر عدم رغبتهم في الانخراط في مفاوضات شاملة أو تسوية سلمية حتى الآن.

وأضاف باتيلي أن الأطراف الرئيسية في ليبيا تتلقى دعمًا خارجيًا، مما يعقد الأمور ويحول دون الوصول إلى حل. ودعا القادة الحاليين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية تجاه مستقبل بلادهم.

وأشار إلى أن الجيش وكجلس النواب والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، ومجلس الدولة هم الأطراف الأساسية التي يمكنها تحقيق السلام أو الحرب في ليبيا، وهم جوهر المشكلة. وأوضح أن هذه الهيئات يمكن أن تكون آلية لتحقيق السلام إذا كانت مستعدة لذلك.

وأوضح باتيلي أن بعض الأطراف وضعت شروطًا مسبقة وتلقت دعمًا من قوى خارجية، ما أدى إلى تقويض المبادرات الأممية لتحقيق التسوية السلمية. وأكد أن هناك تجددًا للاهتمام الجيوسياسي بليبيا من قبل قوى إقليمية ودولية بسبب الأزمات العالمية والإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا وتفاقم الأزمات في مالي وبوركينا فاسو وتدفق اللاجئين إلى تشاد.