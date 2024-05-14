النفط مستقر في انتظار مؤشرات التضخم الأمريكي وتقرير أوبك

أخبار ليبيا 24

لم يطرأ أي تغير، اليوم الثلاثاء، على أسعار النفط، إذ لايزال المستثمرين يترقبون مؤشرات جديدة للتضخم الأمريكية القادمة والتقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 83.47 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 79.21 دولارا للبرميل.

واستقرت العقود القياسية على ارتفاع، يوم الاثنين، وسط علامات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها، يوم الأربعاء، بحثا عن أدلة حول الموعد الذي سيفكر فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على الخام.

تقرير أوبك عن سوق النفط

ومن المقرر صدور أحدث تقرير شهري لأوبك عن سوق النفط في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء. وتراقب السوق أيضًا حرائق الغابات في غرب كندا النائية والتي قد تعطل الإمدادات في البلاد.

وتسابق فرق الإطفاء منذ يوم الاثنين، لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة الرمال النفطية في البلاد.

ويرى محللون أن انتشار حرائق الغابات في الرمال النفطية في ألبرتا قد يفرض مخاطر سلبية على التوقعات البناءة للإنتاج في كندا، إذ أدت الحرائق الهائلة في نفس المنطقة قبل ثماني سنوات إلى توقف مؤقت لإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا.