الكبير يناقش مع مجلس الدولة سُبل الوصول للاستدامة المالية

ناقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ آلياتِ تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية عن موارد الدولة.

وبحث الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة؛ سُبل تبني رؤيةٍ اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

وتطرق الكبير والعبيدي إلى ملف العلاج بالخارج إذ أكد الطرفان على ضرورة وضع آليات تحد من الفساد في ملف العلاج في الخارج، وفقَ منشور المركزي.

وفي سياقٍ ذي صلة، وجّه ناجي عيسى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، تعليماته إلى المصارف التجارية بشأن تعديل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية والتقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة.

المركزي: يرصد عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي

وكان مصرف ليبيا المركزي قد سجل عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغُ 7.5 مليار دولار.

المركزي؛ وفي بيان الإيراد والإنفاق العام، كشف عن أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة تخطت الـ6 مليارات دولار مسجلةً 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.

المركزي؛ وزّع استخدامات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة، بحسب المركزي.