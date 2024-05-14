الغارديان: النوم لا ينقي الدماغ من السموم

دحضتْ دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، الإشاعات السائدة حول دور النوم في غسل الدماغ من السموم، واصفةٍ إيّاها بأنها خرافات لا أساس لها من الصحة.

الغارديان نشرتْ الدراسة التي أُجريت على مجموعة من الفئران؛ إذ استخدم فيها الباحثون صبغة الفلورسنت لدراسة أدمغة الفئران؛ بُغية معرفة مدى سرعة انتقال الصبغة من التجاويف المملوءة بالسوائل، إلى مناطق الدماغ الأخرى.. كما تمكنهم هذه الخطوة من قياس معدل تصفية الصبغة من الدماغ مباشرةً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ووفقًا للغارديان، فبعد التجربة ثبُت أن تصفية الصبغة انخفضت بنحو 30% في الفئران النائمة، و50% في الفئران التي كانت مخدّرة.. مقارنة بالفئران التي كانت مستيقظة.

بدوره اعتبرَ نيك فرنكس، أستاذ الفيزياء الحيوية والتخدير في جامعة إمبريال كوليدج اللندنية، أنَ ” علماء الأعصاب يعتقدون أن النوم الجيد يعزز من نشاط الدماغ ويزيد من قوته، ويخلص المخ من السموم أثناء النوم، وهذه النظيرة تعدّ منطقية إلى حدٍ ما لأن الحرمان من النوم يؤثر سلباً على الذاكرة والتركيز” إلا أنه لا يوجد دليل علمي مثبت حول دور النوم في غسل الدماغ من السموم، بحسب ما نشرته الغارديان.

وبالعودة لنتائج الدراسة… أظهرتْ النتائج النوم مفيد لمقاومة الخرف والوقاية من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.