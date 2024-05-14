العرفي: تكالة متحالف مع الدبيبة لإطالة عمر حكومته

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، متحالف مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، منذ الوهلة الأولى لتوليه رئاسة مجلس الدولة، لافتا إلى مناوراته تهدف لإطالة بقاء حكومة الدبيبة.

وأوضح العرفي في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن تكالة يتحدث عن نقاط خلافية دون أن يحدد تلك النقاط، متسائلا عن كينونة التجاوزات أو الأخطاء حتى يتمكن مجلس النواب من معالجتها، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الدولة يدور في فلك عبد الحميد الدبيبة لإطالة مدة بقاء حكومته وهذا ما يعرقل الموقف ويعقده.

وأضاف العرفي أن التعديل الـ13 نص على تشكيل حكومة موحدة لا تتعدى 15 حقيبة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن الاعتراض الوحيد يتعلق بالجولة الأولى في الانتخابات، ومن يتحصل على 50%+1 ليس هناك داع لدخوله في جولة ثانية.

وأشار العرفي إلى أن هذه النقطة غير جوهرية ولكن هذا ما يمكن الحديث بشأنه وتعديله، فالطريق ممهد للانتخابات ولا ينقصنا سوى تشكيل حكومة موحدة، موضحا أن تكالة يتحدث عن التدخلات الأجنبية، والحقيقة أن أمثاله جلبوا القوات الأجنبية إلى الوطية وقواعد مصراتة، مشيرا إلى النقاط الخلافية غير جوهرية ومع ذلك يمكن تعديلها عبر تنازلات من بعض الأطراف فهي ليست قرآنا منزلاً.