العراق: مقتل عقيد وأربعة جنود في هجوم لتنظيم الدولة

أخبار ليبيا 24

قتل ضابط عراقي وأربعة جنود وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية على موقع للجيش في شرق العراق.

ووقع الهجوم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وهي منطقة ريفية لا تزال معقلًا لنشاط الخلايا المسلحة بعد سنوات من إعلان العراق النصر النهائي على الجماعة المتطرفة في عام 2017.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، بيانا نعت فيه فقدان عقيد و”عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لهجوم إرهابي”.

وأضاف البيان: أن قوات الأمن صدت الهجوم لكن سقط العديد من الضحايا في هذه العملية.

وجاء في البيان: أن “العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني، اللواء المشاة الثالث والتسعون، الفرقة المشاة الحادية والعشرون، وعدد من مقاتلي الفوج الأبطال، استشهدوا يوم الإثنين 13 مايو 2024 نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف: “لقد شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة”.

استقرار العراق

وشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا في السنوات الأخيرة بعد الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وسنوات من الصراع الطائفي الدموي الذي أعقبه.

وتتطلع بغداد الآن إلى سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساعد في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والبقاء في البلاد في دور استشاري، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها التعامل مع التهديد بنفسها.