أخبار ليبيا 24 – خــــاص

أكدَ عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ أن اللقاء الدي سيجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يُحدد موعده بعد.

العبيدي؛ وفي تصريحاتٍ لوكالة «أخبارليبيا24» توقع أن يتم تشكيل اللجنة الفنية لمراجعة القوانين الانتخابية بعد اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة.

وقال العبيدي في تصريحاته لوكالتنا حول تشكيل لقاء عقيلة وتكالة ولجنة مراجعة القوانين: «ستُشكّل لجنة فنية من قبل مجلس الدولة؛ لمراجعة بعض المواد في القوانين الانتخابية الصادرة من قبل لجنة 6+6، التي كُلفت بصياغة القوانين، وفق وثيقة القاهرة.. وأكد أنّه لم يتم تشكيل لجنة بالخصوص حتى الآن، وسيجري تشكيلها بعد اللقاء المرّتقب بين الثنائي في القاهرة.

وسبقَ وأن أكد مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن تكالة سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الأيام المقبلة، وذلك للاتفاق على آلية تشكيل لجنة للنظر في القوانين الانتخابية التي أصدرتها اللجنة 6+6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية.

بدوره اتهمَ جلال الشويهدي، العضو في البرلمان ولجنة «6+6» حكومة الوحدة منتيهة الولاية بعرقلة الانتخابات؛ مشيرًا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات.

وأوضح الشويهدي أن المادة رقم (86) في قانون مجلس الأمة تنص على أنه لا يتم تطبيق قانون الانتخابات إلا بعد تشكيل حكومة جديدة موحّدة، لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات، لكن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية يريد الإشراف على الانتخابات، وفي ذات الوقت لا يريد انتخابات، وفقَ قوله