الشويهدي: حكومة الدبيبة هي من تقف وراء عرقلة الانتخابات

اتهمَ جلال الشويهدي، العضو في البرلمان ولجنة «6+6» حكومة الوحدة منتيهة الولاية بعرقلة الانتخابات؛ مشيرًا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات.

وأوضح الشويهدي أن المادة رقم (86) في قانون مجلس الأمة تنص على أنه لا يتم تطبيق قانون الانتخابات إلا بعد تشكيل حكومة جديدة موحّدة، لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات، لكن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية يريد الإشراف على الانتخابات، وفي ذات الوقت لا يريد انتخابات، وفقَ قوله.

الشويهدي؛ وفي تصريحاتٍ صحفية قال إن «6+6» أنجزت مهامها رغم التحديات التي أحاطت بتشكيلها؛ ونجحت في وضع الدستور، ولكن الوصول إلى العملية الانتخابية يتطلب تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وفقَ ما أعدته لجنة الستتين من قوانين.

الشويهدي اشترط أيضًا أن يتم توحيد المؤسسات للوصول للاستحقاق الانتخابي؛ فلا انتخابات مع وجود حكومتين ومؤسسات أمنية واجتماعية ومالية منفصلة في الشرق والغرب الليبي، واصفًا الوضع بـ«حالة الفوضى» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق… قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، إن موقف محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، الرافض لـ ميزانية الحكومة الليبية وتأسيس صندوق تنمية إعادة إعمار ليبيا، وعدد آخر من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، مناكفة سياسية لإرضاء أطراف أخرى بالداخل؛ في إشارة لـ عبد الحميد الدبيبة، رئيس ، الحكومة منتهية الولاية.

وأوضح الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أنه لن تتم إثارة تلك القضايا في الجولة الثانية من اجتماع الرؤساء الثلاث، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف الشويهدي، أن إقرار الميزانية حق أصيل لمجلس النواب، وفقاً للاتفاق السياسي، وكذلك الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن مجلس الدولة لا علاقة له بإقرار الميزانية.