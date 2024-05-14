الدبابات الإسرائيلية تقتحم رفح.. وقطر تقول إن ذلك يعيق جهود وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24

توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في شرق رفح ووصلت إلى بعض المناطق السكنية، يوم الثلاثاء، في تصعيد لهجومها على المدينة الحدودية الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون شخص بعد نزوحهم خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

وحث حلفاء إسرائيل الدوليون ومنظمات الإغاثة مرارا وتكرارا على عدم التوغل البري في رفح المكتظة باللاجئين، محذرين من كارثة إنسانية محتملة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العمليات الإسرائيلية في رفح أعاقت الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المحادثات التي تتوسط فيها قطر ومصر رغم أنها ستواصل التفاوض.

وقال الجناح المسلح لحركة حماس إنه دمّر ناقلة جُند إسرائيلية بصاروخ الياسين 105 في حي السلام الشرقي، ما أدى إلى مقتل بعض أفراد طاقمها وإصابة آخرين.

وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء للسكان للانتقال من أجزاء شرق رفح قبل أسبوع، مع توسيع جولة ثانية من الأوامر إلى مناطق أخرى يوم السبت.

وضع كارثي في رفح

وحذرت وكالات الإغاثة من أن المنطقة تفتقر إلى المرافق الصحية وغيرها من المرافق اللازمة لاستضافة تدفق النازحين.

وتقدر الأونروا، وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة، أن حوالي 450 ألف شخص فروا من رفح منذ 6 مايو.

ونشرت الوكالة على موقع X: “يواجه الناس الإرهاق المستمر والجوع والخوف. لا يوجد مكان آمن”.

وتصاعدت حدة القتال في أنحاء القطاع في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الشمال، مع عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق التي زعم أنه قام بتفكيك حماس فيها قبل أشهر.

وتقول إسرائيل إن العمليات تهدف إلى منع حماس، التي تسيطر على غزة، من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الآن 35 ألفًا، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، الذين لا تفرق أرقامهم بين المدنيين والمقاتلين.

وقالت إن 82 فلسطينيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من القتلى في يوم واحد منذ أسابيع عديدة.