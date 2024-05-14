الجفرة: إنشاء مستشفى جديد بسعة 80 سريرا

أخبار ليبيا 24

زار حاتم العريبي مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، يوم الاثنين، الجفرة، لتفقد أوضاع المرافق الصحية بالمدينة.

وقالت الحكومة الليبية، إن العريبي أعطى الإذن للمكتب الاستشاري بإجراء الاختبارات الهندسية لمبنى مستشفى العافية في مدينة الجفرة، للاطلاع على صلاحية الصيانة الجسيمة المتكاملة، وانتظار التقرير النهائي، نظراً لقِدم المبنى و حدوث هبوطات كبيرة فيه، وليتم إعطاء الإذن بإنشاء مستشفى جديد بسعة 80 سريرًا.

وأوضحت الحكومة، أن المستشفى سيكون شاملاً كل التخصصات، مع تفعيل العيادات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة بالكامل.

دعم مستشفيات الجفرة

وعقد العريبي، اجتماعًا موسعًا، مع سعيد قرينقو عميد بلدية الجفرة، وفارس العطشان مدير مستشفى العافية، لبحث وحصر جميع الاحتياجات الناقصة، من الأدوية العامة والتخصصية والمستلزمات الطبية والمشغلات اليومية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين اجتمع مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية بفرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية في سبها.

واطلع العريبي على المشاكل الفنية ونقص الإمكانيات التي تواجه الفرع والمشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها الموظفون.

وقالت الحكومة، إن العريبي أصدر تعليماته للشركات بالبدء الفوري في صيانة مقر ومخازن الإمداد الطبي، وإنشاء مخزن إضافي وفقًا للمواصفات الطبية مع كامل التجهيزات اللازمة.

وأكّد العريبي على دور جهاز الإمداد الطبي من حيث متابعة ومراقبة عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية لكل المرافق الطبية.

كما أكّد على تقييم الأداء للمراكز الصحية من حيث جودة العمل والأداء وفقًا للاحتياجات، وتوزيع كل ما تحتاجه المرافق الطبية، بحسب الاحتياجات التي تحددها المراكز الطبية بالتنسيق مع إدارة الصيدلة لضمان سلامة الخدمة الطبية للمواطنين.