الأرصاد: موجة حر في غرب ليبيا تمتد غدا إلى الشرق

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، إن مناطق غرب ليبيا الشمالية والجنوبية تشهد طقسًا حارًا إذ ترتفع درجات الحرارة أثناء فترة النهار إلى 40 مئوية.

وأضاف المركز، أن تأثير الكتلة الساخنة سيستمر خلال اليومين القادمين، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما بين (38-43) مئوية.

وذكر، أن مناطق الشمال الشرقي تشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت، يوم الجمعة، على مناطق أقصى الشمال الغربي الساحلية).

الرياح في شمال غرب ليبيا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتغير فترة المساء يوم الغد إلى شمالية شرقية على الساحل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح، اليوم الاثنين، ما بين (35–40) مئوية، وتسجل ارتفاعا اليومين القادمين على أغلب المناطق.

وفي الجنوب الغربي السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35–40) مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اليومين القادمين على أغلب المناطق.

شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28-35) مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اليومين القادمين على أغلب المناطق.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–34) مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اليومين القادمين على أغلب المناطق.