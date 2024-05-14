اختطاف أستاذ بجامعة الزاوية.. والاتحاد الطلابي يستهجن

أخبار ليبيا 24

أعلن في الزاوية غرب ليبيا عن اختطاف الأستاذ الجامعي الدكتور محمد ساسي كردمين، ولازال مصيره والجهة التي اختطفته مجهولا.

وعبّر الاتحاد العام لطلبة جامعة الزاوية عن استهجانه لعملية الاختطاف، التي حدثت يوم الاثنين، قائلًا إنها “سلوك مشين”.

وبيّن الاتحاد، في بيان، أن اختطاف عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بالمركب الجنوبي، جرت من قبل جهة مجهولة في أثناء مغادرته للجامعة وتوجهه إلى منزله.

وطالب اتحاد الطلبة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية تكفل حماية الفرد داخل وخارج مؤسسات المجتمع، وبصورة خاصة المؤسسات التعليمية، مؤكدًا تضامنه لضمان سلامة جميع منتسبي الجامعة.

وهدد الاتحاد، بأنه سيضطر لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع جميع شرائح منتسبي جامعة الزاوية.

إقفال جامعة الزاوية

ونفي اتحاد الطلبة ما يدور من حديث حول إقفال المركب الجنوبي الجامعة، مؤكدًا استمرارية فتح المركب الجامعي واستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتواصل الدراسة دون وجود أي عوائق أو عراقيل.

وأفاد مصادر محلية بالمدينة، أن الدكتور محمد ساسي كردمين اختطف منتصف، يوم الاثنين، عند تقاطع الجامعة الجديدة، وهو في طريقه إلى منزله من قبل أربعة مسلحين وتركوا سيارته في مكان الاختطاف.

وتلقي عملية اختطاف الدكتور محمد ساسي استمرار الضوء على مدى فداحة غياب حكم القانون في مدينة الزاوية وفي غرب ليبيا، وتأجيجه لحالة الفوضى وانعدام الأمان. وهذا ما يجعل المدنيين يعيشون في حالة من الخوف الدائم.