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إنفاق لدعم الأدوية… واقع صحي متردّي

حجم الإنفاق على الأدوية خلال 3 أعوام

14 مايو، 2024 2:59 م
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أدوية-إنفاق
أدوية-إنفاق

أخبار ليبيا 24

دواعي الإنفاق

يعيشُ القطاع الطبي في ليبيا على وقعِ أزمات متعددة، في ظلِ استيراد الأدوية والعقاقير الطبية بشكل كبير دون جدوى كما يقول مراقبون.

فبحسبِ بياناتِ وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بلغ ما أنفقته ليبيا على دعم الأدوية، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حوالي 1.844 مليار دولار، أي ما يعادل ثماني مليارات وثمانمئة مليون دينار ليبي. 

أدوية-إنفاق
أدوية-إنفاق

 تفاصيل الإنفاق:

ففي العام ألفين وواحدٍ وعشرين؛ خُصصَ لدعم أدوية أمراض الأورام والسُكري والأمصال ملياران وتسعمئة وخمسون مليون دينار (2021 بلغ 2.950 مليار دينار) 

وجرى تخصيص حوالي مليار وسبعمئة وأربعة وسبعين مليون دينار خلال العام الذي يليه (2022 سجل حجم الإنفاق 1.774 مليار دينار)

بينما قفز حجم الإنفاق على دعم الأدوية في العام ألفين وثلاثة وعشرين إلى مستوى أربع مليارات ومئة وتسعة وعشرين دينارًا (قفز حجم الدعم إلى  4.129 مليار دينار خلال 2023)

إنفاق-أدوية
إنفاق-أدوية
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14 مايو، 2024 2:59 م
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