أوبك تُبقي على توقعاتها بشأن الطلب على الخام

أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.

وفي جلسة تداول الثلاثاء، جرى تداول خام برنت في حدود 83 دولارا للبرميل، مسجلاً 83.25 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي 79 دولارًا للبرميل.

وفي السياق المحليّ… كشفتْ وزارة النفط والغاز، أن حجم الإيرادات من شركات عقود الامتياز والمشاركة حقق 1.37 مليار دينار خلال أبريل الماضي.

وأوضحتْ الوزارة أن حجم الإيرادات التي جرى تحصيلُها من عقود الامتياز والمشاركة عن شركتي كونوكو فليسب وتوتال إنيرجي، تتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.

وتصدرت ليبيا المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج النفط والغاز خلال شهر أبريل الماضي، متفوقةً على نيجيريا التي احتلت لسنوات المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج النفط، بحسب مجلة جون أفريك الفرنسية