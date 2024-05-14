لبيع لحومها بالسعر المدعوم.. وصول دفعة جديدة من الأغنام والأبقار الإسبانية

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري الباخرة “توليب” محملة بـ 10 آلاف رأس من الأغنام الإسبانية و24 رأسًا من الأبقار.

وقالت الحكومة الليبية، إن بوصول هذه الأعداد من الماشية؛ قامت الفرق الطبية البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، بإجراء الكشف والفحص الطبي البيطري، ومطابقة الشهادة الصحية المرفقة مع الشحنة بالحالة الصحية للأغنام والأبقار الموردة إلى البلاد.

وأضافت: “تعدُّ هذه الشحنة واحدة من الشحنات العديدة التي تحصلت على موافقات من قبل الوزارة في إطار دعم الحكومة الليبية لأسعار اللحوم، ليتم توزيعها على المواطنين في جميع المناطق والمدن”.

استيراد أغنام وأبقار

ومنذ مارس الماضي شرعت الحكومة في توزيع اللحوم المدعومة المستوردة على محالّ القصابين في مختلف المدن، سوى التي يتم ذبحها داخل البلاد والأخرى المجمدة.

وتباع اللحوم وفق الأسعار المحددة سلفًا من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وتحت إشراف الأجهزة الرقابية والضبطية.

ويحذر جهاز الحرس البلدي القصابين من مخالفة التسعيرة المدعومة، تنفيذًا لتعليمات دعم أسعار اللحوم؛ ولضمان وصولها لكل المواطنين في المدن والمناطق، ولتخفيف معاناتهم.

ووصلت فيما سبق دفعات من المواشي الحية واللحوم المجمدة والسلع المدعَّمة تباعًا عبر ميناء بنغازي البحري لتصل لجميع المدن.