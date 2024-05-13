وفد بلدية زليتن يناقش مقترح احتياجات المدينة مع حماد

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زار وفد من حكماء وأعيان المجلس البلدي زليتن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وقدم الوفد مقترحاً لاعتماد مخطط حضري جديد بالمدينة، يستعرض أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة.

وقالت الحكومة في بيانها إن وفد زليتن عرض على حماد خلال اللقاء “أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المدينة واحتياجاتها من الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وصيانة المدارس والمقار الحكومية، إذ قدم الوفد لرئيس الوزراء مقترحا لاعتماد مخطط حضري جديد بالمدينة”.

ويتكون الوفد الذي إلتقى حماد اليوم الإثنين بديوان الوزارة، من عزالدين قويرب عضو مجلس النواب عن زليتن، رفقة وفد من أعيان وحكماء بلدية زليتن والمجلس البلدي وممثلين عن المجتمع المدني بالمدينة، في حين حضر من طرف الحكومة كل من مصطفى المسماري أمين عام ديوان مجلس الوزراء، و صالح المنفي مدير مكتب رئيس الوزراء.

بذل المجهودات لحل أزمة المياه الجوفية

وأكد حماد على أهمية مدينة زليتن باعتبارها إحدى المدن الرئيسية في مدن غرب البلاد، ومتابعته عن كثب أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، وتسخير الحكومة لكافة إمكاناتها؛ من أجل حلها عبر تكليف إحدى الشركات المتخصصة، التي وصلت للمدينة مطلع شهر فبراير الماضي.

وأشاد وفد بلدية زليتن دور رئيس الحكومة في حل أزمة المياه الجوفية بالمدينة ودعمه لتوفير المعدات والأجهزة واحتياجات البلدية للتعامل مع الأزمة، معربين عن تقديرهم للمجهودات المبذولة منه بالتنسيق مع القيادة العامة، مشيرة إلى أن الوفد منحه درع التقدير مقابل مجهوداته في دعم المدينة ومواطنيها والبلديات كافة في المنطقة الغربية.