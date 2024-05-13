وزير الخارجية المصري يؤكد: “رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم”

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بعد التصعيد العسكري في رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، تصاعدت على إثره التوترات في العلاقة مابين مصر وتل أبيب، إذ أبلغت مصر وسطاء المفاوضات بـ”رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح”، مُحمِّلة إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ونقل تلفزيون (قاهرة الإخبارية) اليوم الاثنين عن مصدر رفيع، القول إن “مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة”، مضيفاً أن القاهرة “حمَّلت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، ومسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في القطاع”.

اتصال هاتفي بين وزيرا الخارجية

وفي اتصال جرى بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن، ناقشا خلاله “الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية”، وفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.

وفي مكالمته جدَّد شكري لنظيره الأميركي التأكيد على “العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطول أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق”، كما شدد على “حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع” وذَكره “برفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم”. وفقاً للبيان المصري.

واتفق الوزيران على “مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة”.