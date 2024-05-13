وزيرا الاستثمار والكهرباء يشاركان بمنتدى كازان الاقتصادي بروسيا

أخبار ليبيا 24

شارك علي السعيدي وعوض البدري، وزيرا الاستثمار والكهرباء والطاقات المتجددة، بمنتدى كازان الاقتصادي الدولي الخامس عشر، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 19 مايو، كما يشارك بنفس المنتدى محمد الرعيض، رئيس غرف التجارة والصناعة الليبية.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 140 جلسة مختلفة خلال أيام المنتدى، وستكون الموضوعات الأساسية التمويل الإسلامي والصناعة الحلال، وفقا لمسودة برنامج الأعمال المقدم إلى اللجنة المنظمة للحدث.

عن أهداف وفعاليات المنتدى

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، حول أعمال المؤتمر: “بناء على تجربة تتارستان، نسعى جاهدين لضبط الآليات العملية للتفاعل مع الأعمال التجارية الإسلامية.. هناك آفاق كبيرة تنفتح على تنمية الاقتصاد الإسلامي، وعلى وجه الخصوص تتطور صناعة الأغذية والسياحة والطب”.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة كازان فرصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي، إذ يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها، التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.

وعقدت القمة الاقتصادية الدولية “روسيا – العالم الإسلامي قمة كازان” في تتارستان للمرة الأولى في العام 2009 بمشاركة 250 مشاركا.