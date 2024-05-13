وزارة النفط: ليبيا حققت إيرادات فاقت 1.37 مليار دينار

كشفتْ وزارة النفط والغاز، أن حجم الإيرادات من شركات عقود الامتياز والمشاركة حقق 1.37 مليار دينار خلال أبريل الماضي.

وأوضحتْ الوزارة أن حجم الإيرادات التي جرى تحصيلُها من عقود الامتياز والمشاركة عن شركتي كونوكو فليسب وتوتال إنيرجي، تتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.

وتصدرت ليبيا المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج النفط والغاز خلال شهر أبريل الماضي، متفوقةً على نيجيريا التي احتلت لسنوات المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث إنتاج النفط، بحسب مجلة جون أفريك الفرنسية

وفي سياقٍ ذي صلة… تمكنت شركة الخليج العربي للنفط، من إعادة 9 آبار كانت مغلقة بحقل السرير النفطي، يُقدّر مجموع إنتاجها بنحو 4000 برميل نفط خام يوميًا، وذلك بعد أن أجرتْ الإصلاحات التي وصفتها بالدقيقة في البنى التحتية للأنابيب.

وبحسبٍ المؤسسة الوطنية للنفط، شملت الإصلاحات التي أجرتها الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي إصلاح الأعطال في شبكة كهرباء الضغط العالي المغذية لـ 4 آبار (C-178، C-221A، C-227،C-242 )، وإصلاح التسريبات بخطوط تدفق 4 آبار أخرى (C-82، C128، C-264، C348)، وإتمام الربط الكهربائي والميكانيكي للبئر (C-309)، بحسب ما أكدتهُ المؤسسة الوطنية للنفط

وفيما سبق… استعرض فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خُطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع مستويات إنتاج النفط والغاز، ونسب إنتاج النفط والغاز في الحقول والموانئ النفطية، وقدم إحاطةً حول سير العمل بالمشاريع التنموية؛ لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدًا على عزم المؤسسة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا.

بدوره شدّد الدبيبة خلال لقائه بن قدارة في طرابلس، على أهمية التقيد بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات والحرص على توفير التدفقات المالية لتحقيق مستهدف زيادة الإنتاج.