نهضة بركان يفوز على الزمالك 2-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

في لقاء مثير جمع بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، تمكن نهضة بركان من الفوز بنتيجة 2-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. جاءت المباراة التي أقيمت في ملعب نهضة بركان مساء يوم الأحد، لتُحجز مكانها في تاريخ الكرة الإفريقية.

بدأت المباراة بضغط مكثف من نهضة بركان الذي تمكن من تهديد مرمى الزمالك وتحقيق هدف مبكر من ركلة جزاء أحرزها إيسوفو دايو. وتابع الفريق المغربي تفوقه، حيث سجل هدفه الثاني عن طريق عادل طاهف من ضربة رأس.

على الجانب الآخر، حاول الزمالك الرد وتسجيل الأهداف، ونجح سيف الدين الجزيري في تقليص الفارق بتسجيل هدف من ضربة رأس أيضًا. لكن الجهود الهجومية للفريق المصري لم تكن كافية لتحقيق التعادل في هذه المباراة.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى مواجهة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم الأحد 19 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي. سيسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار وقلب الطاولة على نهضة بركان في أرضه وأمام جماهيره، بينما يسعى الفريق المغربي للحفاظ على تقدمه وتأمين اللقب في ملعب الخصم.