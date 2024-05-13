مركز الأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة ستؤثر عل مناطق شمال غربي البلاد

توقعَ المركز الوطني للأرصاد الجوّية أن تتأثر مناطق شمال غربي البلاد بكتلة هوائية ساخنة ستتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة مابين (30-35)مْ، على أن تتراجع درجات الحرارة خلال على المناطق الساحلية متأثرةً نسيم البحر.

سماء صافية وردات حرارة مرتفعة

وبحسب نشرة مركز الأرصاد الجوية… مناطق «رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و جبل نفوسة» ستكون حالة السماء صافية ما إمكانية ظهور بعض السحب، أما الرياح فمن المتوقع أن تمون جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية تتحول فترة المساء علي المناطق الساحلية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وستتراوح رجات الحرارة مابين (30–35)م وتشهد تراجع فترة بعد الظهيرة الإثنين على المناطق الساحلية بفعل نسيم البحر.

– مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد» من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية، وستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (20-26)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

– مناطق «الجفرة وسبها و غـات وغدامس والحمادة» فستكون حالة السماء صافية ومن الممكن ظهور بعض السحب، وستكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، أما درجات الحرارة فستتراوح مابين (32–39)مْ.

– مناطق« الواحات والسرير وتازربو والكفرة» توقع المركز أن تكون حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستةون درجات الحرارة ما مابين (29–32)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.