مؤسسة النفط وتوتال الفرنسية تطلقان برنامجًا تدريبًا لــ35 خريج

اطلقتْ مؤسسة النفط بالتعاون مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية برنامجًا تدريبًا لعدد من خريجي التخصصات النفطية.

وبحسبٍ مؤسسة النفط، تضمنّ البرنامج التركيز على التغير المُناخي والتحول نحو الطاقات المتجددة، كما سلط الضوء على الغازات الدفينة وتأثيرها على التغير المناخي، وخطط العمل التي أوصتْ بها المؤسسات الدولية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووفقًا لما نقلتهُ مؤسسة النفط؛ يسعى البرنامج الذي انطلقَ بفندق كورنثيا بطرابلس، إلى بناء وتطوير القدرات من الخريجين وذوي التخصصات النفطية من الجامعات والمعاهد العُليا في ليبيا، وخلق كوادر بشرية متخصصة في مجال صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى المشاركة في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن البرنامج التدريبي يضم 35 خريجًا من مختلف الجامعات والمعاهد في ليبيا من 8 مدن ليبية وهي طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والبيضاء وسرت وغريان وسبها.

مؤسسة النفط

وفي سياقٍ ذي صلة… تمكنت شركة الخليج العربي للنفط، من إعادة 9 آبار كانت مغلقة بحقل السرير النفطي، يُقدّر مجموع إنتاجها بنحو 4000 برميل نفط خام يوميًا، وذلك بعد أن أجرتْ الإصلاحات التي وصفتها بالدقيقة في البنى التحتية للأنابيب.

وبحسبٍ المؤسسة الوطنية للنفط، شملت الإصلاحات التي أجرتها الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي إصلاح الأعطال في شبكة كهرباء الضغط العالي المغذية لـ 4 آبار (C-178، C-221A، C-227،C-242 )، وإصلاح التسريبات بخطوط تدفق 4 آبار أخرى (C-82، C128، C-264، C348)، وإتمام الربط الكهربائي والميكانيكي للبئر (C-309)، بحسب ما أكدتهُ المؤسسة الوطنية للنفط