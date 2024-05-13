ليبيا ثانيا.. أرخص 5 دول في البنزين عالميا

أخبار ليبيا 24

احتلت ليبيا المركز الثاني في أقل أسعار البنزين في عالميا، ولكنها تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي، على الرغم من الأزمات السياسية التي تمر بها منذ 2011.

وبحسب استطلاع حديث أجرته منصة الطاقة أسعار البنزين العالمية، ومقرها واشنطن، صعدت ثلاث دول عربية إلى قمة تصنيف الدول الخمس التي يكون فيها البنزين أرخص. وجاءت 5 دول في قائمة أقل أسعار البنزين عالميًا، من بينها 3 دول عربية.

وحظيت إيران، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية والأوروبية التي تثقل كاهل اقتصادها وتهدف إلى عرقلة صادراتها النفطية.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية لأسعار الوقود الأدنى في العالم والمرتبة الأولى عربيًا، إذ تقدم ليبيا الوقود المدعوم لمواطنيها.

وجاءت فنزويلا في المركز الثالث إذ شهد قطاع النفط والغاز تعافيًا بفضل تخفيف العقوبات الأمريكية مؤخرًا.

وحلّت مصر في المركز الثاني على المستوى العربي، وفي ترتيب أقل 5 دول في العالم أسعارا للبنزين، لتحتل المركز الرابع.

وجاءت الجزائر في المركز الخامس عالميا والثالث على المستوى الوطن العربي.

قائمة أسعار البنزين

وفي قائمة أرخص 5 دول عالميا مقابل الدولار الأمريكي، جاءت إيران في المرتبة الأولى بـ 0.029 دولارا للتر، وحلت ليبيا في المرتبة الثانية بـ 0.031 دولارا للتر.

وجاءت فنزويلا في المرتبة الثالثة بـ 0.035 دولارا للتر، بينما جاءت مصر في المركز الرابع بـ 0.28 دولارا وأخيرا جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة عالميا بـ 0.34 دولارا للتر.