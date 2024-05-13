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ليبيا تستقبل وفدًا مصريًا لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة

زيارة الشاهد تجسّد التعاون التجاري بين مصر وليبيا

13 مايو، 2024 12:08 ص
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ليبيا تستقبل وفدًا مصريًا لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة
ليبيا تستقبل وفدًا مصريًا لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة

أخبار ليبيا 24

أجرى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بجمهورية مصر العربية، زيارة إلى ليبيا، حيث يقود وفدًا مصريًا من رجال الأعمال، يضم أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. تهدف هذه الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون التجاري بين مصر وليبيا، وتعزيز الاستثمار في السوق المصرية، خاصة بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا.

خلال الزيارة، سيتم مناقشة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية إلى السوق الليبية، وتحديدًا في مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، التي تشهد نموًا واعدًا. كما سيتم بحث السبل الكفيلة بتعزيز وجود المنتجات المصرية في السوق الليبية.

وأكد الشاهد على أهمية التعاون الاستثماري المشترك مع ليبيا، مستفيدًا من القرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات الوثيقة بين رجال الأعمال فيهما. وأشار إلى بداية استثمار القطاع الخاص المصري في السوق الليبية في عدة مجالات، لا سيما في مجال البنية التحتية.

يبدأ المهندس " أسامة الشاهد " رئيس الغرفة التجارية للجيزة اليوم الاحد، زيارة إلى ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين يضم عدد من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين والترويج للاستثمار بالسوق المصري خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية
يبدأ المهندس ” أسامة الشاهد ” رئيس الغرفة التجارية للجيزة اليوم الاحد، زيارة إلى ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين يضم عدد من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين والترويج للاستثمار بالسوق المصري خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية

شراكة إقتصادية مستدامة.. الشاهد يرأس وفد الأعمال المصري في بحث فرص التجارة مع ليبيا

وتحدث الشاهد عن أهمية الاتفاقيات التجارية بين البلدين، مثل اتفاقية التجارة المشتركة واتفاقية الكوميسا، وكذلك النظام الشامل للأفضليات التجارية واللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، كوسائل لتيسير التعاون الاقتصادي وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وأكد الشاهد أن السوق الليبي يعتبر واحدًا من أهم وأكبر الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية المستقبلية، حيث تتضمن هذه الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضراوات والفواكه والصناعات الخزفية والحجرية والحديدية والأسمنتية والوقود والزيوت.

ليبيا تستقبل وفدًا مصريًا لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة
ليبيا تستقبل وفدًا مصريًا لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة

وأخيرًا، أشار الشاهد إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 48%.”

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13 مايو، 2024 12:08 ص
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