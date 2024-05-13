“علي العَبِيدي”.. قصة شهيد عمرها 10 سنوات في اليوم الأول لـ”عملية الكرامة”

أخبار ليبيا 24

“كان وضعًا مزريًا تحت سيطرة الإرهاب.. لم يكن هناك أمن وأمان، لكن بفضل الله ومن ثم الكرامة أصبحنا أحرارا”، عبارة بدأ حديثه بها أحمد إدريس العَبِيدي، شقيق الشهيد “علي”، الذي استشهد في أول يوم من انطلاق “عملية الكرامة” ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي.

فبعد عشر سنوات مرّت على استشهاد “علي العَبِيدي” رفقة عدد من شباب منطقة النواقية جنوبي بنغازي، مازالت ذكراه وتضحيته في أول يوم من “عملية الكرامة” محفورة ومتجددة في وجدان شقيقه “أحمد” ومن عرفه من سكان بلدته.

بدأ “أحمد” حديثه (الجزء الأول) لـ “أخبار ليبيا 24” مقدمًا وصفًا موجزًا عن شخصية شقيقه، قائلًا: “كان غيورًا على وطنه وكان شابًا متحمسًا.. شهادتي فيه مجروحة كونه شقيقي.. ولك أن تسأل كل من عرفه.. تاريخه يشهد له بذلك”.

وتحدّث “أحمد” عن يوم استشهاد “علي”، مبينًا أنّه استشهد يوم الجمعة 16 مايو 2014، وهو ذات اليوم الذي استشهد فيه كل من “ماهر الربيعي” و”جمعة علي السعيطي” و”محمد مبارك المغربي” و”هيثم ناجي رجب السعيطي“.

انطلاق عملية الكرامة

ويوم الجمعة 16 مايو 2014 هو انطلاقة “عملية الكرامة” التي قادها الجيش الوطني وبعض المناصرين المدنيين بقيادة المشير خليفة حفتر ضد مقار “أنصار الشريعة” المتطرفة في بنغازي.

كان القتال قد اقتصر آنذاك على منطقة “سيدي فرج” والهواري” جنوب غربي بنغازي وهي منطقة مُسيطر عليها من قبل “أنصار الشريعة”.

وكانت المروحيات ضمن الأعمال القتالية وقد شوهدت تحلق حول الهواري والنواقية.

يقول “أحمد” عن ذلك اليوم: “في ذلك اليوم كانت كل الأسرة مجتمعة بالمنزل.. وكان “علي” موجودًا معنا، وقد كنّا نشاهد مروحيات الجيش تحلق في سماء النواقية وقد علمنا بانطلاق عملية الكرامة”.

وتابع “أحمد”: “الجميع كان فرحًا بأن يوم الخلاص من تلك الجماعات قد بدأ.. كنّا محاصرين وكان المتطرفين قد أقفلوا في وجهنا الطريق إلى بنغازي”.

وأضاف: “في تلك الأثناء كان “علي” متحمسًا بشدة لذلك القتال، لكني كنت قد حاولت منعه، لكن ما حدث أنّه أُبلغ باستشهاد الشاب “ماهر الربيعي”، فما كان منه إلا أن انطلق باندفاع للقتال وينال الشهادة في ذلك اليوم”.