ضبط فتاتين في صبراتة بحوزتهما مواد مخدرة

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد شتيوي مدير مكتب العلاقات والإعلام بمديرية أمن صبراتة عن ضبط فتاتين بحوزتهما مواد مخدرة أثناء مرورها بنقطة أمنية بالمدينة.

وقال شتيوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين “إن دوريات لجنة القبض على المطلوبين اشتبهت في الفتاتين أثناء استقلالهما سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، وبعد السؤال عن وجهتهما تضاربت أقوالهما مما استوجب إيقافهما والأمر بتفتيشهما وتفتيش السيارة.”

وأوضح شتيوي “أعضاء الدورية طلبوا من إحدى العناصر النسائية بالشرطة من التثبت من هويتهما وتفتيشهما بشكل شخصي بعد الاشتباه بهما” وعلى إثره تم ضبط بعض المواد المخدرة بحوزتهما، وإحالتهما إلى مديرية الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما بعد الاستدلال وإيداعهما لدى الحجز.

مكافة المخدرات على مستوى المناطق

وفي سياق آخر متصل بعمليات محاربة ومكافحة المخدرات والخمور والاتجار بالبشر، تمكنت قوة العمليات المشتركة من القبض على أكبر مروّج للمخدرات في مدينة مصراتة، إذ يمتلك سجلاً حافلاً بقضايا التعاطي والإتجار بالمخدرات، ويعمل ضمن شبكة واسعة من العلاقات الدولية في مجال تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الكفرة ألقت قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي القبض على أحد تجار الممنوعات في المدينة، بعد إعداد كمين محكم له وتمكنت القوة من ضبط المتهم ومعه كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة التي يتاجر بها، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير تحصل عليه جراء تجارته غير المشروعة.