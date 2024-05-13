شكشك وبن قدارة يشكلان لجنة مشتركة لمراجعة توريد المحروقات

أخبار ليبيا 24

اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوحدة منتهية الولاية مع فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة ملاحظات الديوان حول عمل المؤسسة واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين الديوان والمؤسسة ووزارة المالية، لمراجعة آلية توريد المحروقات، واقتراح البدائل الممكنة لزيادة الإفصاح.

ملاحظات ديوان المحاسبة على عمل المؤسسة

واستعرض شكشك ملاحظات الديوان في تقريره السنوي العام 2023 عن المؤسسة الوطنية للنفط.، مشدداً على ضرورة “فصل المشروعات التي تستهدف إنتاج النفط عن المشروعات الأخرى، وفتح حسابات خاصة بها بمصرف ليبيا المركزي”، وفق بيان صادر عن الديوان وأوضح شكشك “منح المؤسسة فرصة لدراسة الملاحظات وترتيب اجتماع لاحق يشمل الإدارات المختصة لمناقشتها”.

وخلال الاجتماع أكد شكشك على أهمية ” تكثيف الجهود وتسخير الموارد، للرفع من قدرة المؤسسة في زيادة معدلات الإنتاج، باعتبار النفط الضامن الوحيد للاستدامة المالية، لا سيما في ظل التوسع في الإنفاق”.

من جانبه أبدى رئيس المؤسسة استعداده للتعاون التام مع الديوان، مرحبا “باللجان المكلفة للفحص والمراجعة، ومؤكداً في الوقت ذاته التزام المؤسسة بملاحظات الديوان والحرص على تنفيذ توصياته”.

حضر الاجتماع عبدالباسط جبّوع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة ، و رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي.

وفي بيان تفصيلي حول النفقات والإيرادات العامة، كشف المصرف المركزي أن بيع المحروقات بالسوق المحلية لم يحقق أية إيرادات خلال شهر أبريل الماضي، في حين كانت إجمالي إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية متدنية بشكل كبير، إذ جرى توريد 30 مليون دينار فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.