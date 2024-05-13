شركة البريقة تواصل توزيع أسطوانات غاز الطهي على مدينتي درنة والقبة

تُواصل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، عمليات توزيع أسطونات غاز الطهي في مدينتي درنة والقبة بإشراف مباشر من رئيس قسم الغاز بمستودع رأس المنقار.

شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أكدتْ أن المشرفين على عملية التوزيع يقومون بتنظيم عمليات التوزيع بدقة وفقاً لأولوية المناطق ذات الاحتياجات العاجلة والمتطلبات الضرورية.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إلى متابعة الإدارة ومراجعتها لعمليات التوزيع بشكل دوري؛ وذلك للتأكد من جودة أداء المهام وتحسينها حسب الحاجة لضمان استمرارية توفير الغاز المنزلي للمواطنين و في الوقت المناسب، بحسب بيان شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وبحسب شركة البريقة فإن عمليات التوزيع جرت بمساندة الجهات الأمنية المختصة حرصًا على ضمان سلاسة التوزيع.

وفي وقتٍ سابق.. أنشأت شركة البريقة لتسويق النفط، وحدة تعبئة فورية لغاز الطهي، تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 2000 إسطوانة في اليوم الواحد، وذلك بمدينة براك الشاطئ، جنوب ليبيا.

وأوضحت الشركة في منشورٍ لها عبر منصة فيسبوك أن: «إنشاء تلك الوحدة جرى تحت إشراف الإدارة العليا، وذلك ضمن خطط تزويد جميع المناطق بغاز الطهي، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف المعاناة عن كواهلهم» بحسب منشور شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.