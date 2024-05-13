جيرو سيغادر ميلان نهاية الموسم إلى الدوري الأمريكي

أخبار ليبيا 24

أعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، اليوم الاثنين، رحيله عن نادي ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

ووصل الدولي الفرنسي إلى سان سيرو في يوليو 2021 قادمًا من تشيلسي وفاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع النادي.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر صفحة ميلان على منصة التواصل الاجتماعي X، أكد اللاعب قراره بالرحيل عن النادي، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا في نهاية الموسم، وتربط التقارير بينه وبين الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم مع نادي لوس أنجلوس إف سي.

جيرو: ميلان سيبقى في قلبي

وقال جيرو: “المباراتان المقبلتان ستكونان الأخيرتين لي مع ميلان.. ستستمر مسيرتي في الدوري الأمريكي.. أنا فخور جدًا بكل ما قمت به هنا في ميلان خلال ثلاثة مواسم.. إنّه الوقت المناسب للإعلان عن ذلك”.

وأضاف: “قصتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى في قلبي إلى الأبد”.

وخاض المهاجم الفرنسي 130 مباراة مع “الروسونيري” في جميع المسابقات، وسجل 48 هدفا وصنع 20 آخرين. ولدى جيرو 14 هدفًا هذا الموسم مع ميلان، وهو رابع أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإيطالي.

ويمكن أن يرتفع مجموع الأهداف، إذ إن لدى “الروسونيري” مباراتين إضافيتين هذا الموسم (18 مايو في تورينو و26 مايو ضد ساليرنيتانا).

من جانبه أكّد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن اللاعب وقع عقود انتقاله بشكل رسمي لصالح لوس أنجلوس.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة X: “وقع جيرو عقدا مع لوس أنجلوس حتى ديسمبر 2025”. وتابع: “جيرو سيطير إلى الدوري الأمريكي بعد انتهاء منافسات الكالتشيو”.