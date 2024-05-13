جهاز الإمداد الطبي يعلن عن بدء أعمال الصيانة لمركز سبها الطبي

أخبار ليبيا 24

زار مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي، رفقة اللجنة الفنية للجهاز مركز سبها الطبي، للوقوف على احتياجات المركز، بناءاً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر، وتنفيذاً لخطة الحكومة الليبية لإنهاء معاناة المرضى بمركز سبها الطبي، وتجهيزه بأحدث المعدات وتوفير جميع النواقص وتوطين العلاج بالداخل.

واطّلع العريبي على أعمال الصيانة الشاملة لجميع مرافق وأقسام المركز بعد أن تعطلت الصيانة من قَبل الشركات السابقة لمدة تصل لأكثر من عام، إذ تم تكليف شركة مختصة في صيانة و تجهيز المستشفيات وفقاً للمعايير الدولية الصحية.

توفير كافة الإمدادات الطبية للجنوب

وبحسب بيان الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإن العريبي زار موقع المخازن الرئيسية لمركز سبها الطبي، والتي تعاني من حالة سيئة لعدم صيانتها منذُ عشرات السنوات، حيث أكد العريبي بأن “الصيانة ستكون بشكل جزئي حتى لا يتوقف المركز عن العمل” إذ ستزيد السعة السريرية الإجمالية للمركز بحوالي 400 سرير منها 24 سرير عناية فائقة وغرف عمليات مجهزة بأحدث الأنظمة الطبية وغرف التعقيم والمعامل المتكاملة بالإضافة إلى قسم خاص بغسيل الكلى وقسم لمرضى الأورام، وقسم للنساء والولادة والجراحة العامة والإسعاف والطوارئ وقسم الأشعة المتكاملة.

وتعمل الحكومة على توفير كافة الاحتياجات الطبية، بعد أن حصر المختصين بالمركز الاحتياجات العاجلة والتي منها، الأدوية العامة والتخصصية ومشغلات المعامل والأشعة والمستلزمات الطبية ليتم توفيرها بالمخزون اللازم في مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية بشكل عاجل وفقاً لخطة جهاز الإمداد الطبي