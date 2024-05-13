بوزريبة يشكل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب بين نادي الأخضر والأهلي بنغازي

وجّه عصام بوزريبة، وزير الداخلية في الحكومة الليبية؛ بتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للتحقيق في أحداث (الشغب) التي وقعت خلال مباراة نادي الأخضر والأهلي بنغازي في مدينة البيضاء.

بوزريبة؛ عيّن مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة اللواء الشريف قويدر رئيسًا للجنة، وذلك خلال لقائه مدير أمن البيضاء، اللواء خالد البسطه، ومدير فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالبيضاء، العميد أيمن المجعب.

وأمهلّ بوزريبة اللجنة التي شكلها 48 ساعة لتقديم تقريها بالخصوص وتوضيح ملابسات الحادثة.

كما ناقش بوزريبة مع الحضور؛ آخر الاستعدادات لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة الكرامة، إذ استعرض المجتمعون الموقف الأمني لجميع الأجهزة والإدارات الأمنية خلال فترة الاحتفالات، وجاهزية أفراد الأمن لفرض الأمن وحفظ الاستقرار في جميع المدن، بحسب الحكومة الليبية.

وفي سابقةٍ أخرى… أصدر نادي الأخضر، بيان اعتذار لنادي الهلال، بعد آخر مواجهة بينهما، في ذهاب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان نادي الهلال، قد أعرب عن استنكاره الشديد، لوجود عبارات بذيئة رفعها جمهور الأخضر، ضده، خلال المباراة، التي خسرها في البيضاء، بنتيجة 3:1.

وأكد، نادي الأخضر، حرصه الدائم على توطيد العلاقة الوثيقة، التي تجمعه بجميع الأندية الرياضية.

وقال، إننا دائما ما نعمل على تعزيز أهمية الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين جميع الأندية، التي نسعى من خلالها إلى بناء روابط إيجابية، وتعاون مثمر، يساهم في نجاح المسابقات الرياضية.