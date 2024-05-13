النائب العام يحبس مسؤولين لتهريبهم 26 ألف كيلو من الذهب

أمرَ مكتب النائب العام بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة المعني بالتصدير المؤقت للذهب؛ وذلك لتورطهم في قضية تهريب 26 ألف كيلو جرامًا من الذهب.

مكتب النائب العام، أوضح في سياق التحقيق أن المتهمين تآمروا مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بشكل متعمّد لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، بحسب بيان النائب العام.

وأوضحَ النائب العام أن تحقيقاتهٍ خلُصت إلى ثبُوت ممارسة إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية سلوكات وصفها بغير الرشيدة، وذلك بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بحسب البيان.

وبحسبِ ما أكدهُ مجلس الذهب العالمي، حلت ليبيا في المرتبة الثانية أفريقيًا خلال العام 2023 من حيثُ حيازة الذهب، بصافي 147 طُنًا.

وفي سياقٍ منفصل… قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة 6 مسؤولين في وكالة مصرف الجمهورية فرع المستقبل؛ لتسهيلهم حصول أشخاص آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها، وفقَ المحكمة.

محكمة جنايات طرابلس؛ أمرتْ بحبس المدانين الأربعة لمدة سنة، في حين حكمت على المدان الخامس بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.

كما قضت المحكمة بحبس المدانة السادسة -وهي امرأة- لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة لتغريمها 2000 دينار، وإلزامها برد متحصلات الجرم.

أنا المتهمين السابع والثامن فقد قضت محكمة جنايات طرابلس ببراءة المتهمين؛ لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة العامة.